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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Разрешили строить магазин, проверяли воду и отбивались от собак. Омск сегодня

23 марта 2023, 13:59
Фото: Город55
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Итоги дня — версия «Города55».

Новость № 1. СКР Омской области объявил о проверке ситуации с водой в 27 населенных пунктах в Азовском, Омском, Таврическом и Щербакульском районах. Там жители остались без водоснабжения из-за аварии на насосной станции в селе Звонарев Кут. Сейчас сотрудники «Омскоблводопровода» ставят новую запорную арматуру, обещали вернуть воду, когда закончат работы.

Авария на насосной станции. Около 30 поселений в Омской области остались без воды
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Новость № 2. Сразу несколько жителей Амура-2 пожаловались, что в их дворах разгуливают агрессивные бездомные собаки. Людей не пропускают ни к магазину, ни к школе. Стая особенно облюбовала детскую площадку во дворе дома № 73 на ул. 21-й Амурской. Омичи жалуются, что детям теперь не погулять.

Бездомные собаки во дворе. Омичи из Амура-2 пожаловались на агрессивных животных
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Новость № 3. Владелице нескольких пивных компаний в России разрешили построить на омской «Телевизионке» магазин около девятиэтажки на ул. Демьяна Бедного. Прямо рядом со школой искусств. Проект для строительства магазина подготовили компании ООО Проектное бюро «ПромСтройГаз» и ООО «Союзпроект». Положительное заключение на проект выдало ООО «Базис».

Владелице пивных компаний одобрили строительство магазина на омской Телевизионке
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#Дарья Зыкова#Омск#Строительство#Водоснабжение#Авария#Пиво#Бездомные собаки#Жалобы#Общество#Город#Новости#Итоги дня#СУ СКР Омской области
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