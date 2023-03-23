Разрешили строить магазин, проверяли воду и отбивались от собак. Омск сегодня

Новость № 2. Сразу несколько жителей Амура-2 пожаловались, что в их дворах разгуливают агрессивные бездомные собаки. Людей не пропускают ни к магазину, ни к школе. Стая особенно облюбовала детскую площадку во дворе дома № 73 на ул. 21-й Амурской. Омичи жалуются, что детям теперь не погулять.