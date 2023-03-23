Разрешили строить магазин, проверяли воду и отбивались от собак. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Новость № 1. СКР Омской области объявил о проверке ситуации с водой в 27 населенных пунктах в Азовском, Омском, Таврическом и Щербакульском районах. Там жители остались без водоснабжения из-за аварии на насосной станции в селе Звонарев Кут. Сейчас сотрудники «Омскоблводопровода» ставят новую запорную арматуру, обещали вернуть воду, когда закончат работы.
Новость № 2. Сразу несколько жителей Амура-2 пожаловались, что в их дворах разгуливают агрессивные бездомные собаки. Людей не пропускают ни к магазину, ни к школе. Стая особенно облюбовала детскую площадку во дворе дома № 73 на ул. 21-й Амурской. Омичи жалуются, что детям теперь не погулять.
Новость № 3. Владелице нескольких пивных компаний в России разрешили построить на омской «Телевизионке» магазин около девятиэтажки на ул. Демьяна Бедного. Прямо рядом со школой искусств. Проект для строительства магазина подготовили компании ООО Проектное бюро «ПромСтройГаз» и ООО «Союзпроект». Положительное заключение на проект выдало ООО «Базис».