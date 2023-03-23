Работодатели Омской области остались должны сотрудникам 4,6 млн рублей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Омскстат опубликовал данные о долгах по зарплате на 1 марта. Если в феврале общий долг был 12,8 млн рублей, то к марту работодатели большую часть долгов выплатили. Просроченными на несколько месяцев остались 1,7 млн рублей. Общая сумма долгов в регионе за месяц вышла в 4,6 млн рублей.
Больше всего должны зарплат в строительной отрасли. Там работникам не выплатили 1,76 млн рублей. На втором месте оказалось образование: в сфере должны 895 тыс. рублей. На третьем месте электрики и газовщики: там долг 824 тыс. рублей.