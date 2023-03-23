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Работодатели Омской области остались должны сотрудникам 4,6 млн рублей

23 марта 2023, 08:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Долги по зарплате. Одним только омским строителям работодатели не доплатили 1,7 млн рублей.

Омскстат опубликовал данные о долгах по зарплате на 1 марта. Если в феврале общий долг был 12,8 млн рублей, то к марту работодатели большую часть долгов выплатили. Просроченными на несколько месяцев остались 1,7 млн рублей. Общая сумма долгов в регионе за месяц вышла в 4,6 млн рублей.

Больше всего должны зарплат в строительной отрасли. Там работникам не выплатили 1,76 млн рублей. На втором месте оказалось образование: в сфере должны 895 тыс. рублей. На третьем месте электрики и газовщики: там долг 824 тыс. рублей.

Фото: Омскстат
Долги омских предприятий по зарплате достигли почти 13 миллионов рублей
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#Дарья Зыкова#Омск#Долги по зарплате#Статистика#Строительство#Образование#Работодатель#Деньги#Общество#Город#Экономика#Новости#Омская область
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