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Published Сегодня, 05:04

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Пошли на «таран». Омские ЧОПовцы использовали незаконную схему при торгах

23 марта 2023, 05:04
Фото: 1MI
Арбитражный суд встал на сторону УФАС

Охранные предприятия в Омске пошли на сговор, чтобы выиграть аукционы

В картельном сговоре участвовали компании «Голубые олени», «Защита» и «Дозор».

Омское УФАС нашла признаки картельного сговора у трех частных охранных предприятий. Организации использовали незаконную схему при участие в торгах на получение контрактов. В сговоре замешаны компании «Голубые олени», «Защита» и «Дозор».

Организации участвовали в аукционах, но при этом заранее договорились о своем поведении на торгах. Они максимально снижали цену и тем самым выдавливали конкурентов из борьбы на аукционе. Цель такого мероприятия — обеспечить победу одному из участников торгов — компании «Бастион». С фирмой в последствии и заключили контракты на сумму свыше 41 млн рублей.

В УФАС рассказали, что такая схема называется «таран». Она приводит к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах. Фирмы, участвующие в подобном сговоре, изначально не планируют заключать контракты.

«Бастион» с решением УФАС об отмене итогов аукциона не согласился и обратился в суд, где решение антимонопольного органа признали законным и заявителю в требованиях отказали.

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#Евгений Игишев#ЧОП#Торги#Закупки#Картельный сговор#УФАС#Арбитражный суд#Суд#Омск#Омская область
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