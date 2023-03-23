Пошли на «таран». Омские ЧОПовцы использовали незаконную схему при торгах

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Омское УФАС нашла признаки картельного сговора у трех частных охранных предприятий. Организации использовали незаконную схему при участие в торгах на получение контрактов. В сговоре замешаны компании «Голубые олени», «Защита» и «Дозор».
Организации участвовали в аукционах, но при этом заранее договорились о своем поведении на торгах. Они максимально снижали цену и тем самым выдавливали конкурентов из борьбы на аукционе. Цель такого мероприятия — обеспечить победу одному из участников торгов — компании «Бастион». С фирмой в последствии и заключили контракты на сумму свыше 41 млн рублей.
В УФАС рассказали, что такая схема называется «таран». Она приводит к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах. Фирмы, участвующие в подобном сговоре, изначально не планируют заключать контракты.
«Бастион» с решением УФАС об отмене итогов аукциона не согласился и обратился в суд, где решение антимонопольного органа признали законным и заявителю в требованиях отказали.