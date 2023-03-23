Пошли на «таран». Омские ЧОПовцы использовали незаконную схему при торгах

Организации участвовали в аукционах, но при этом заранее договорились о своем поведении на торгах. Они максимально снижали цену и тем самым выдавливали конкурентов из борьбы на аукционе. Цель такого мероприятия — обеспечить победу одному из участников торгов — компании «Бастион». С фирмой в последствии и заключили контракты на сумму свыше 41 млн рублей.