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Подделывала чеки. В Омске пойдет под суд мошенница из Красноярского края

23 марта 2023, 05:45
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске 23-летняя девушка выманила 330 тысяч рублей у 13 человек

Девушка «рисовала» чек на оплату для покупки смартфонов с рук. Омичи верили, что деньги перечислены, и расставались с техникой.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Кировского округа утвердили обвинение по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на жительницу Красноярского края. Материалы дела передадут в Кировский суд.

23-летняя девушку обвиняют в совершении 13-ти преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество с причинением значительного ущерба». С 23 марта по 15 сентября 2022 года девушка похитила у 13 омичей смартфоны на общую сумму в 330 тыс. рублей.

Она подыскивала на сайтах с объявлениями дорогостоящие мобильные телефоны, договаривалась с владельцами о встрече под видом покупательницы. Заранее девушка «рисовала» электронный чек с нужной суммой, якобы, подтверждающий перевод денег с ее банковского счета. Картинку она показывала продавцам, те верили, что перевод прошел, и отдавали девушке технику.

Всего зафиксировано 13 эпизодов. Попутно выяснилось, что эта же девушка причастна к аналогичным преступлениям в других регионах. На время следствия ее заключили под стражу.

Аферисты в сетях. Мошенники выманили у жителя Омской области 1,5 млн рублей
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#Дарья Зыкова#Прокуратура#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Красноярский край#Подделка чеков#Интернет-торговля
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