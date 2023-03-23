Подделывала чеки. В Омске пойдет под суд мошенница из Красноярского края

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Кировского округа утвердили обвинение по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на жительницу Красноярского края. Материалы дела передадут в Кировский суд.



23-летняя девушку обвиняют в совершении 13-ти преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество с причинением значительного ущерба». С 23 марта по 15 сентября 2022 года девушка похитила у 13 омичей смартфоны на общую сумму в 330 тыс. рублей.



Она подыскивала на сайтах с объявлениями дорогостоящие мобильные телефоны, договаривалась с владельцами о встрече под видом покупательницы. Заранее девушка «рисовала» электронный чек с нужной суммой, якобы, подтверждающий перевод денег с ее банковского счета. Картинку она показывала продавцам, те верили, что перевод прошел, и отдавали девушке технику.