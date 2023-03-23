Определены подрядчики. С середины апреля в омских скверах начнется сезон «раскопок»

На второй этап благоустройства «Городского сада» отправится ООО «СибДор». ИП Малыхина продолжит благоустраивать территории на «Московке» вдоль ул. Моторной и Сибирского проспекта. В сквере им. Панфилова вторую очередь работ выполнит ООО «Стройсервис». Они же выиграли торги на благоустройство нового сквера им. А. И. Казанника.