Определены подрядчики. С середины апреля в омских скверах начнется сезон «раскопок»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что на грядущий сезон благоустройства определены подрядчики для 6 территорий. На днях подпишут контракты с победителями аукционов на обустройство микрорайона «Прибрежный» и «Городского сада».
В «Прибрежном» ООО «Градстрой» займется уличным освещением и пешеходными зонами. Ливневой канализацией там будет заниматься ИП Миракян.
На второй этап благоустройства «Городского сада» отправится ООО «СибДор». ИП Малыхина продолжит благоустраивать территории на «Московке» вдоль ул. Моторной и Сибирского проспекта. В сквере им. Панфилова вторую очередь работ выполнит ООО «Стройсервис». Они же выиграли торги на благоустройство нового сквера им. А. И. Казанника.
На «Зеленом острове» в рамках третьей очереди строительства ООО «Сибдор» обустроит сеть велодорожек и парковую зону. Капремонт центральной лестницы достался ООО «РСИ».
В департаменте городского хозяйства отметили, что подготовка к работе на объектах начнется с середины апреля. На благоустройство территорий из бюджетов всех уровней направлено более 173 млн рублей.