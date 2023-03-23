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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Определены подрядчики. С середины апреля в омских скверах начнется сезон «раскопок»

23 марта 2023, 13:33
Фото: Город55
иллюстрация

Для шести территорий Омска нашли подрядчиков на благоустройство

Работы начнутся уже с середины апреля. В Омске определились с подрядчиками для благоустройства 6 территорий.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что на грядущий сезон благоустройства определены подрядчики для 6 территорий. На днях подпишут контракты с победителями аукционов на обустройство микрорайона «Прибрежный» и «Городского сада».

В «Прибрежном» ООО «Градстрой» займется уличным освещением и пешеходными зонами. Ливневой канализацией там будет заниматься ИП Миракян.

На второй этап благоустройства «Городского сада» отправится ООО «СибДор». ИП Малыхина продолжит благоустраивать территории на «Московке» вдоль ул. Моторной и Сибирского проспекта. В сквере им. Панфилова вторую очередь работ выполнит ООО «Стройсервис». Они же выиграли торги на благоустройство нового сквера им. А. И. Казанника.

На «Зеленом острове» в рамках третьей очереди строительства ООО «Сибдор» обустроит сеть велодорожек и парковую зону. Капремонт центральной лестницы достался ООО «РСИ».

В департаменте городского хозяйства отметили, что подготовка к работе на объектах начнется с середины апреля. На благоустройство территорий из бюджетов всех уровней направлено более 173 млн рублей.

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#Дарья Зыкова#Город#Общество#Строительство#Подрядчик#Благоустройство города#Аукционы#Дороги#Мэрия#Новости#Омск#Сквер
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