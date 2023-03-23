Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В Магнитогорске завершился четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Уверенную победу одержали гости со счетом 4:1.
Первый период начался с быстрого гола в исполнении омичей, — уже на 48 секунде вратаря магнитогорцев Эдди Паскуале огорчил форвард «Авангарда» Сергей Толчинский. В ассистенты к нему записались Арсений Грицюк и Алекс Бродхерст. На 10-й минуте за толчок соперника клюшкой в штрафной бокс отправился защитник «ястребов» Виктор Сведберг, а через 51 секунду к нему присоединился Антон Белов, которого наказали за выброс шайбы. Уже через 27 секунд при игре в формате 3 на 5 магнитогорцы воспользовались своим шансом и сравняли счет. С передач Брендона Лайпсика и Коди Керрана отличился Григорий Дронов.
Во втором периоде хозяева заметно прибавили, но к успеху это не привело. Тем более что на 9-й минуте этого игрового отрезка Корбэн Найт увлек за собой 3 хоккеистов «Металлурга», обратил на себя внимание Паскуале и отдал передачу на Рида Буше, который был точен. В концовке двадцатиминутки магнитогорцы устроили небольшой штурм ворот Василия Демченко, но до забитых шайб так и не дошло.
На 7-й минуте третьего периода Рид Буше оформил дубль и удвоил преимущество омичей. За 3 с небольшим минуты до финального свистка магнитогорцы заменили вратаря на шестого полевого и пропустили гол в пустые ворота, — с передач Василия Демченко и Виктора Сведберга шайбу туда отправил Алекс Бродхерст.
Таким образом «авангард» выиграл серию со счетом 4:0, проходит в следующий круг и ждет соперника по финалу конференции.