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Updated Сегодня, 16:48

Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции

23 марта 2023, 16:48
Фото: ХК Авангард
Серия между командами закончилась с «сухим» счетом 4:0 в пользу омичей.

В Магнитогорске завершился четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Уверенную победу одержали гости со счетом 4:1.

Первый период начался с быстрого гола в исполнении омичей, — уже на 48 секунде вратаря магнитогорцев Эдди Паскуале огорчил форвард «Авангарда» Сергей Толчинский. В ассистенты к нему записались Арсений Грицюк и Алекс Бродхерст.  На 10-й минуте за толчок соперника клюшкой в штрафной бокс отправился защитник «ястребов» Виктор Сведберг, а через 51 секунду к нему присоединился Антон Белов, которого наказали за выброс шайбы.  Уже через 27 секунд при игре в формате 3 на 5 магнитогорцы воспользовались своим шансом и сравняли счет.  С передач Брендона Лайпсика и Коди Керрана отличился Григорий Дронов.

Во втором периоде хозяева заметно прибавили, но к успеху это не привело.  Тем более что на 9-й минуте этого игрового отрезка Корбэн Найт увлек за собой 3 хоккеистов «Металлурга», обратил на себя внимание Паскуале и отдал передачу на Рида Буше, который был точен.  В концовке двадцатиминутки магнитогорцы устроили небольшой штурм ворот Василия Демченко, но до забитых шайб так и не дошло.

На 7-й минуте третьего периода Рид Буше оформил дубль и удвоил преимущество омичей. За 3 с небольшим минуты до финального свистка магнитогорцы заменили вратаря на шестого полевого и пропустили гол в пустые ворота, — с передач Василия Демченко и Виктора Сведберга шайбу туда отправил Алекс Бродхерст.

Таким образом «авангард» выиграл серию со счетом 4:0, проходит в следующий круг и ждет соперника по финалу конференции.

#Василий Попов#Авангард#Хоккей#КХЛ#Плей-офф#ХК Металлург#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Магнитогорск#Рид Буше#Корбэн Найт#Сергей Толчинский#Василий Демченко#Арсений Грицюк#Виктор Сведберг
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