Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции

Первый период начался с быстрого гола в исполнении омичей, — уже на 48 секунде вратаря магнитогорцев Эдди Паскуале огорчил форвард «Авангарда» Сергей Толчинский. В ассистенты к нему записались Арсений Грицюк и Алекс Бродхерст. На 10-й минуте за толчок соперника клюшкой в штрафной бокс отправился защитник «ястребов» Виктор Сведберг, а через 51 секунду к нему присоединился Антон Белов, которого наказали за выброс шайбы. Уже через 27 секунд при игре в формате 3 на 5 магнитогорцы воспользовались своим шансом и сравняли счет. С передач Брендона Лайпсика и Коди Керрана отличился Григорий Дронов.