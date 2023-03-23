Омским преступникам больше не удастся скрываться в королевстве Таиланд

В марте 2022 года суд Великобритании решил, что официальные заявления России об условиях содержания людей в тюрьмах — неадекватные или недостоверные. По этой причине начали отказывать в экстрадиции. До конца года Прокуратура РФ получила 56 отказов от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран. До начала СВО содержание преступников в России Запад не интересовало. Показательный случай: в 2016 году Красноярский краевой суд приговорил к 20 годам тюрьмы Михаила Голикова за убийство, вымогательство и кражу. В 2021 году тюремный срок заменили принудительными работами, и мужчина сбежал за рубеж. В декабре 2021 года Окружной суд Дюссельдорфа решил беглеца выдать, но уже в марте 2022 года МИД Германии признал выдачу невозможной. Аналогично отказали выдать и Аднана Нагаева, которого в Югре осудили за сбыт героина.