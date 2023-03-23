Омским преступникам больше не удастся скрываться в королевстве Таиланд

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Издание «Новые Известия» сообщило, что власти Таиланда подписали с Россией соглашение об экстрадиции.
Таиланд — одно из популярнейших направлений: по данным АТОР, за январь 2023 года королевство приняло больше 200 тыс. туристов из России, что в 8,5 раз больше, чем за январь 2021 года. Кто-то едет в отпуск или на «зимовку», а кто-то скрывается от правоохранителей. Но изменилось ли что-то с подписанием соглашения?
Сегодня у России есть соглашения об экстрадиции с 65 странами. Но экстрадиция — это не обязанность, а право государства, подписавшего соглашение. Родина или страна-обвинитель направляет запрос, а правоохранители страны проживания задерживают чужого преступника. Затем местный суд решает, стоит ли выдавать подозреваемого. Добиться экстрадиции без весомых доказательств совершения преступления бывает непросто.
Таиланд и раньше отправлял россиян на Родину, безо всяких соглашений. Например, в феврале этого года экстрадировали в Россию Игоря Гужина, обвиняемого в заказном убийстве. А российского хакера Дмитрия Украинского вообще непонятно, куда отправят. На него поступил запрос сразу от США и от России. И оба запроса суд королевства удовлетворил. Мужчину обвиняют в хищении 28,5 млн долларов у американцев. Так что само соглашение почти ничего не меняет, кроме декларации намерений. По факту, исход каждого случая зависит от суда и воли политиков конкретной страны.
В марте 2022 года суд Великобритании решил, что официальные заявления России об условиях содержания людей в тюрьмах — неадекватные или недостоверные. По этой причине начали отказывать в экстрадиции. До конца года Прокуратура РФ получила 56 отказов от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран. До начала СВО содержание преступников в России Запад не интересовало. Показательный случай: в 2016 году Красноярский краевой суд приговорил к 20 годам тюрьмы Михаила Голикова за убийство, вымогательство и кражу. В 2021 году тюремный срок заменили принудительными работами, и мужчина сбежал за рубеж. В декабре 2021 года Окружной суд Дюссельдорфа решил беглеца выдать, но уже в марте 2022 года МИД Германии признал выдачу невозможной. Аналогично отказали выдать и Аднана Нагаева, которого в Югре осудили за сбыт героина.
Волна отказов в экстрадиции пришлась на весну прошлого года. С марта по май Генпрокуратура получила 43 отказа в экстрадиции из 56. Но за весь 2022 год было удовлетворено 166 запросов. Это даже больше, чем в 2021 году, когда России выдали 153 преступника. Так что церемониться с нарушителями закона никто не спешит. Рассчитывать на «недружественные» отношения страны пребывания с Россией преступникам не стоит.