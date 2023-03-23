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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Омским преступникам больше не удастся скрываться в королевстве Таиланд

23 марта 2023, 12:33
Фото: 1MI
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Россия подписала с королевством соглашение об экстрадиции. С учетом того, что из Утапао летают чартерные рейсы, омичей, преступивших закон, смогут вернуть прямо на малую Родину.

Издание «Новые Известия» сообщило, что власти Таиланда подписали с Россией соглашение об экстрадиции.

Таиланд — одно из популярнейших направлений: по данным АТОР, за январь 2023 года королевство приняло больше 200 тыс. туристов из России, что в 8,5 раз больше, чем за январь 2021 года. Кто-то едет в отпуск или на «зимовку», а кто-то скрывается от правоохранителей. Но изменилось ли что-то с подписанием соглашения?

Сегодня у России есть соглашения об экстрадиции с 65 странами. Но экстрадиция — это не обязанность, а право государства, подписавшего соглашение. Родина или страна-обвинитель направляет запрос, а правоохранители страны проживания задерживают чужого преступника. Затем местный суд решает, стоит ли выдавать подозреваемого. Добиться экстрадиции без весомых доказательств совершения преступления бывает непросто.

Таиланд и раньше отправлял россиян на Родину, безо всяких соглашений. Например, в феврале этого года экстрадировали в Россию Игоря Гужина, обвиняемого в заказном убийстве. А российского хакера Дмитрия Украинского вообще непонятно, куда отправят. На него поступил запрос сразу от США и от России. И оба запроса суд королевства удовлетворил. Мужчину обвиняют в хищении 28,5 млн долларов у американцев. Так что само соглашение почти ничего не меняет, кроме декларации намерений. По факту, исход каждого случая зависит от суда и воли политиков конкретной страны.

иллюстрация
Фото: 1MI

В марте 2022 года суд Великобритании решил, что официальные заявления России об условиях содержания людей в тюрьмах — неадекватные или недостоверные. По этой причине начали отказывать в экстрадиции. До конца года Прокуратура РФ получила 56 отказов от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран. До начала СВО содержание преступников в России Запад не интересовало. Показательный случай: в 2016 году Красноярский краевой суд приговорил к 20 годам тюрьмы Михаила Голикова за убийство, вымогательство и кражу. В 2021 году тюремный срок заменили принудительными работами, и мужчина сбежал за рубеж. В декабре 2021 года Окружной суд Дюссельдорфа решил беглеца выдать, но уже в марте 2022 года МИД Германии признал выдачу невозможной. Аналогично отказали выдать и Аднана Нагаева, которого в Югре осудили за сбыт героина.

Волна отказов в экстрадиции пришлась на весну прошлого года. С марта по май Генпрокуратура получила 43 отказа в экстрадиции из 56. Но за весь 2022 год было удовлетворено 166 запросов. Это даже больше, чем в 2021 году, когда России выдали 153 преступника. Так что церемониться с нарушителями закона никто не спешит. Рассчитывать на «недружественные» отношения страны пребывания с Россией преступникам не стоит.

#Дарья Зыкова#Общество#Международное сотрудничество#Экстрадиция#Преступники#Криминал#Россия#Новости#Таиланд#Арест#Депортация#Омск
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