Омичей пригласили в парки покататься на аттракционах в ближайшие выходные

Posted 23 марта 2023, 07:27
Published 23 марта 2023, 07:27
Modified 23 марта 2023, 07:31
Updated 23 марта 2023, 07:31
С 24 по 26 марта жителей Омска приглашают в парки покататься на каруселях. Информация появилась в телеграм-канале «Городские Парки Омск».
«Ждем всех в парках Советский и им. 30-летия ВЛКСМ с 24 по 26 марта включительно.
Какие именно аттракционы работают — уточняйте в кассах парка. Зависит от погодных условий», — говорится в объявлении.
Несмотря на сегодняшний снегопад, синоптики пообещали омичам приход стабильного потепления в ближайшие дни.
В ночь перед 24 марта обещают еще до -10 градусов и слабый ветер, а уже днем по прогнозу температура скакнет до +7. Ветер разгонится до 14 м/с. Тот снег, что падает еще сегодня, 23 марта, начнет стремительно таять. В субботу и воскресенье температурднем поднимется до +10 градусов.