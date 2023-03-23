На Левобережье Омска реконструируют ТК, который занимает фирма Сергея Заболотских

Отметим, что «Агро-Мастер» работает с 1991 года и является дилером крупных брендов сельхозтехники. Владеют фирмой три человека с фамилией Заболотских — Сергей, Роман и Татьяна, а также Тамара Ищенко. Последняя значится директором ООО.