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Published Сегодня, 11:51

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На Левобережье Омска реконструируют ТК, который занимает фирма Сергея Заболотских

23 марта 2023, 11:51
Фото: 1MI
Иллюстрация
В торговом комплексе находится компания «Агро-Мастер», специализирующаяся на продаже сельхозтехники и запчастей.

Административно-торговый комплекс на Левобережье Омска ждет реконструкция. В здании на Бульваре Архитекторов, 50 находится компания «Агро-Мастер», специализирующаяся на продаже сельхозтехники и запасных частей.

Как стало известно Городу55, проект реконструкции комплекса уже получил положительное заключение от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“. Подготовкой проектной документации занималось ООО „Симплекс“.

Отметим, что «Агро-Мастер» работает с 1991 года и является дилером крупных брендов сельхозтехники. Владеют фирмой три человека с фамилией Заболотских — Сергей, Роман и Татьяна, а также Тамара Ищенко. Последняя значится директором ООО.

Кстати, недавно Город55 писал о Романе Заболотских. Предприниматель увеличил свою долю в уставном капитале ООО «Агромастер-Сибирь»: с 21% до 64%.

Омский предприниматель Заболотских-младший увеличил свою долю в семейном бизнесе
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#Юлия Истомина#Предприниматель#Бизнес#Реконструкция#Продажа техники#Экономика#Город#Новости#Омск#Сергей Заболотских#Роман Заболотских
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