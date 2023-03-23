На Левобережье Омска реконструируют ТК, который занимает фирма Сергея Заболотских

Posted 23 марта 2023, 11:51
Published 23 марта 2023, 11:51
Modified 1 декабря 2024, 06:59
Updated 1 декабря 2024, 06:59
Административно-торговый комплекс на Левобережье Омска ждет реконструкция. В здании на Бульваре Архитекторов, 50 находится компания «Агро-Мастер», специализирующаяся на продаже сельхозтехники и запасных частей.
Как стало известно Городу55, проект реконструкции комплекса уже получил положительное заключение от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“. Подготовкой проектной документации занималось ООО „Симплекс“.
Отметим, что «Агро-Мастер» работает с 1991 года и является дилером крупных брендов сельхозтехники. Владеют фирмой три человека с фамилией Заболотских — Сергей, Роман и Татьяна, а также Тамара Ищенко. Последняя значится директором ООО.
Кстати, недавно Город55 писал о Романе Заболотских. Предприниматель увеличил свою долю в уставном капитале ООО «Агромастер-Сибирь»: с 21% до 64%.