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Модульбанк создал новый сервис по открытию ПВЗ

23 марта 2023, 06:38
Фото: freepik.com
По информации экспертов, самовывоз из пунктов выдачи заказов приобретает все большую востребованность у покупателей во всех регионах России. Это стимулирует повышение количества подобных пунктов и развитию франшиз ПВЗ маркетплейсов. Ведущие сети активно открывают новые пункты выдачи заказов.

При этом предприниматели в регионах, имеющие опыт в данной сфере, получают новые возможности для продвижения бизнеса. Данные статистики свидетельствуют, что в ПВЗ получают товары порядка две трети покупателей онлайн-магазинов.

Модульбанк не так давно запустил новый сервис для предпринимателей, которые планируют открыть ПВЗ. Он дает возможность контролировать работу пунктов выдачи заказов при минимальном участии. Эксперты оказывают помощь в налаживании управления процессами. Они выполняют рутинные бизнес-задачи, производят аудит ПВЗ, оказывают поддержку при оформлении помещения, подборе и обучении персонала. Кроме того, они помогают осуществлять контроль и закупать расходники, осуществлять управленческий и бухгалтерский учеты и отчетности, а также предоставлять юридические консультации, сообщает newsnn.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что новый сервис уменьшит риски и увеличит рентабельность ПВЗ. Клиент будет самостоятельно выбирать объем нужных ему услуг. Банк уже сотрудничает с ведущими маркетплейсами и курьерскими службами. В их числе: Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.

Ряд аналитиков объяснили, что растущий рынок электронной коммерции и неравномерность развития пунктов выдачи заказов в различных регионах способствуют дальнейшему росту данного сегмента рынка. Своей вершины он еще не достиг. Одним из главных факторов успеха в этом направлении будет шаговая доступность пунктов выдачи. Наряду с удобным месторасположением пункты выдачи должны обладать хорошей транспортной доступностью. Это актуально в условиях повышения объема заказов онлайн-покупок, ведь потребители ожидают быструю и удобную доставку своих покупок.



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