Модульбанк создал новый сервис по открытию ПВЗ

Модульбанк не так давно запустил новый сервис для предпринимателей, которые планируют открыть ПВЗ. Он дает возможность контролировать работу пунктов выдачи заказов при минимальном участии. Эксперты оказывают помощь в налаживании управления процессами. Они выполняют рутинные бизнес-задачи, производят аудит ПВЗ, оказывают поддержку при оформлении помещения, подборе и обучении персонала. Кроме того, они помогают осуществлять контроль и закупать расходники, осуществлять управленческий и бухгалтерский учеты и отчетности, а также предоставлять юридические консультации, сообщает newsnn.