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Грозит вплоть до пожизненного. В Омске задержали наркоторговца с 2 кг опасного зелья

23 марта 2023, 06:59
Фото: 1MI
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Подозреваемый нашел незаконную работу в интернете.

Сотрудники УНК задержали 36-летнего уроженца Калачинского района в Октябрьском округе с поличным после получения посылки с наркотиками, сообщили в пресс-службе омской полиции. Изъятое вещество оказалось метамфитамином, весом без малого 2 кг.

Также полицейские выяснили, что фигурант успел сделать тайник-закладку в одном из садовых товариществ в Октябрьском округе — 98 граммов мефедрона 196 граммов метамфетамина.

Криминальный способ заработка подозреваемый нашел в интернете. Он получал оптовые партии наркотиков, фасовал и раскладывал по тайникам. На мужчину завели два уголовных дела. Ему грозить вплоть до пожизненного заключения. На время следствия фигуранта заключили под стражу.

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