Грозит вплоть до пожизненного. В Омске задержали наркоторговца с 2 кг опасного зелья

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Сотрудники УНК задержали 36-летнего уроженца Калачинского района в Октябрьском округе с поличным после получения посылки с наркотиками, сообщили в пресс-службе омской полиции. Изъятое вещество оказалось метамфитамином, весом без малого 2 кг.
Также полицейские выяснили, что фигурант успел сделать тайник-закладку в одном из садовых товариществ в Октябрьском округе — 98 граммов мефедрона 196 граммов метамфетамина.
Криминальный способ заработка подозреваемый нашел в интернете. Он получал оптовые партии наркотиков, фасовал и раскладывал по тайникам. На мужчину завели два уголовных дела. Ему грозить вплоть до пожизненного заключения. На время следствия фигуранта заключили под стражу.