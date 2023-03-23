Грозит вплоть до пожизненного. В Омске задержали наркоторговца с 2 кг опасного зелья

Также полицейские выяснили, что фигурант успел сделать тайник-закладку в одном из садовых товариществ в Октябрьском округе — 98 граммов мефедрона 196 граммов метамфетамина.



Криминальный способ заработка подозреваемый нашел в интернете. Он получал оптовые партии наркотиков, фасовал и раскладывал по тайникам. На мужчину завели два уголовных дела. Ему грозить вплоть до пожизненного заключения. На время следствия фигуранта заключили под стражу.