Газпромбанк Автолизинг увеличил объем нового бизнеса в 2,3 раза по итогам 2022 года

Сегмент автолизинга в 2022 году, так же, как и в другие кризисные периоды, оказался более устойчивым к влиянию негативных факторов, чем другие направления бизнеса. По словам Лилии Марковой, после ухода из России крупных импортеров и скачкообразного роста цен на новые автомобили, часть клиентов сначала откладывали сделки, но в итоге адаптировались под новые реалии рынка и вернулись к решению задачи по обновлению своих автопарков. По ее мнению, на результаты лизинговых компаний в этом году будет влиять в первую очередь их умение качественно удовлетворять отложенный спрос.