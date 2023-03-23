Эксперты назвали главные тренды маникюра-2023

Среди главных трендов маникюра в 2023 году можно выделить металлическую втирку, которая имитирует металлический эффект на ногтях или используется частично в дизайнах. Ещё один вариант - кошачий глаз, который возвратили мастера из Кореи, используя его без цветных подложек и создавая необычные формы бликов магнитом. Также будет популярен витражный полупрозрачный кончик ногтей. Витражные оттенки гель-лаков могут использоваться как самостоятельное покрытие, так и точечно в дизайнах. Ещё один тренд - блестки разного размера и формы, которые часто используются в сочетании с нюдовыми и молочными покрытиями. Также популярны базовые покрытия с мелким шиммером, который создает деликатный блеск на солнце или ярком освещении. Набирают попылярность светоотражающие гель-лаки, напоминающие мелкие блестки, но отражающие свет при определенном угле. Объемные дизайны, ранее применявшиеся для создания реалистичности и 3D-эффекта, теперь используются и в абстрактных рисунках.