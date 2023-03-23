Эксперты назвали главные тренды маникюра-2023

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Как сообщает в интервью изданию pravda.ru блогер Оксана Новикова, владелец проекта "Nail.beauty.box" для мастеров маникюра, блестки и металлические декоры снова стали популярны.
Среди главных трендов маникюра в 2023 году можно выделить металлическую втирку, которая имитирует металлический эффект на ногтях или используется частично в дизайнах. Ещё один вариант - кошачий глаз, который возвратили мастера из Кореи, используя его без цветных подложек и создавая необычные формы бликов магнитом. Также будет популярен витражный полупрозрачный кончик ногтей. Витражные оттенки гель-лаков могут использоваться как самостоятельное покрытие, так и точечно в дизайнах. Ещё один тренд - блестки разного размера и формы, которые часто используются в сочетании с нюдовыми и молочными покрытиями. Также популярны базовые покрытия с мелким шиммером, который создает деликатный блеск на солнце или ярком освещении. Набирают попылярность светоотражающие гель-лаки, напоминающие мелкие блестки, но отражающие свет при определенном угле. Объемные дизайны, ранее применявшиеся для создания реалистичности и 3D-эффекта, теперь используются и в абстрактных рисунках.
Максимализм на ногтях возвращается в упрощенном виде, при этом мастерам маникюра важно создать дизайн быстро и красиво. Простые техники, такие, как стемпинг, наклейки, слайдер-дизайн и абстракция, становятся все популярнее.
Эксперт подчеркнула, что тренд на естественность с использованием нюдовых и молочных оттенков в 2023 году остается актуальным. Квадратная форма ногтей снова в моде благодаря современным материалам, которые увеличивают её носкость и четкость. Цветные френчи также остаются актуальными.