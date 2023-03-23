Депутат Чаплин перечислил основные риски при покупке загородных апартаментов

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Общественной службой новостей рассказал об основных рисках загородной недвижимости.
Апартаменты в курортных местах страны пригодны не только для круглогодичного отдыха – их еще можно сдавать и получать прибыль. Однако такая недвижимость может превратиться и в обузу. Как рассказал Чаплин, за загородные апартаменты начисляются коммунальные платежи как за коммерческую недвижимость, то есть на 15-20 процентов выше, чем за жилые помещения. Еще один минус – это высокие налоги, которые варьируются от 0,5 до 2 процентов.
Основным преимуществом дачи, по словам депутата, является возможность выращивать урожай. Также на участке можно оборудовать бассейн и построить собственную баню. Кроме этого, на даче есть возможность разводить домашних животных и птиц, заниматься пчеловодством. Таким образом, дача является более подходящим вариантом для тех, кто хочет уединиться и отдохнуть от городской суеты с пользой.