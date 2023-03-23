Депутат Чаплин перечислил основные риски при покупке загородных апартаментов

Апартаменты в курортных местах страны пригодны не только для круглогодичного отдыха – их еще можно сдавать и получать прибыль. Однако такая недвижимость может превратиться и в обузу. Как рассказал Чаплин, за загородные апартаменты начисляются коммунальные платежи как за коммерческую недвижимость, то есть на 15-20 процентов выше, чем за жилые помещения. Еще один минус – это высокие налоги, которые варьируются от 0,5 до 2 процентов.