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Published Сегодня, 08:19

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Депутат Чаплин перечислил основные риски при покупке загородных апартаментов

23 марта 2023, 08:19
Многие россияне считают, что апартаменты за чертой города удобнее дачи. Здесь есть дополнительная инфраструктура, а отдыхать можно круглый год.

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Общественной службой новостей рассказал об основных рисках загородной недвижимости.

Апартаменты в курортных местах страны пригодны не только для круглогодичного отдыха – их еще можно сдавать и получать прибыль. Однако такая недвижимость может превратиться и в обузу. Как рассказал Чаплин, за загородные апартаменты начисляются коммунальные платежи как за коммерческую недвижимость, то есть на 15-20 процентов выше, чем за жилые помещения. Еще один минус – это высокие налоги, которые варьируются от 0,5 до 2 процентов.

Основным преимуществом дачи, по словам депутата, является возможность выращивать урожай. Также на участке можно оборудовать бассейн и построить собственную баню. Кроме этого, на даче есть возможность разводить домашних животных и птиц, заниматься пчеловодством. Таким образом, дача является более подходящим вариантом для тех, кто хочет уединиться и отдохнуть от городской суеты с пользой.

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