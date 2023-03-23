Четыре «статьи» за один вечер. Омичам вынесли приговор за убийство с гвоздодером

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Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Омский областной суд вынес решение по делу об убийстве жителя Тары. Фигурантами уголовного дела оказались двое местных жителей 23 и 17 лет, сообщили в областной прокуратуре.
Преступление омичи совершили 4 августа 2021 года. Будучи пьяными, они проникли в жилище местного жителя и повредили его имущество. Хозяин жилья в это время отсутствовал дома.
После этого омичи увидели свет в ангаре, где жил их знакомый. Во время общения между омичами вспыхнул конфликт, итогом которого стало убийство. 23-летний злоумышленник взялся за гвоздодер и до смерти избил им жильца ангара.
Затем на мотоблоке потерпевшего омич вывез его тело в лес. Там мужчина попытался сжечь тело омича, чтобы замести следы убийства.
На этом омич не остановился: он вместе со своим несовершеннолетним приятелем похитил имущество погибшего на общую сумму 20 тыс рублей, в том числе документы на автомобиль.
В итоге омичей задержали и завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», а на старшего из них также по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение у гражданина важного личного документа».
Вину в совершении преступлений омичи признали. В итоге суд приговорил 23-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима, а его несовершеннолетний сообщник отделался 120 часами исправительных работ. Вдобавок к этому старшему фигуранту дела предстоит выплатить 100 тыс рублей дочери погибшего мужчины в качестве компенсации причиненного морального вреда и материального ущерба.
В прокуратуре подчеркнули, что в силу приговор еще не вступил, и его могут обжаловать обе стороны.