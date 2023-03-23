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Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пенсионерки и ее сына в Омске

23 марта 2023, 02:22
Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин
Тела погибших с множественными травмами нашли в погребе частного дома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования убийства пенсионерки и ее сына, тела которых нашли в погребе частного дома. Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в пресс-службе регионального следкома.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Напомним, 18 марта в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала, что ее свекровь и ее бывший муж отсутствуют дома и не отвечают на телефонные звонки. Ориентировка на пропавшую пенсионерку была размещена в официальной группе поискового отряда «ДоброСпас-Омск».

В тот же день на место выехали оперативники, но не нашли ничего подозрительного. Только спустя несколько дней при повторном осмотре в одной из комнат обнаружили погреб, который был прикрыт сундуком, где находились трупы пенсионерки и ее сына. На головах погибших имелись множественные повреждения, которые, судя по всему, и стали причиной смерти.

В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына
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#Евгений Игишев#Омск#Александр Бастрыкин#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#Убийство#Следком#Следователь
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