Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пенсионерки и ее сына в Омске

В тот же день на место выехали оперативники, но не нашли ничего подозрительного. Только спустя несколько дней при повторном осмотре в одной из комнат обнаружили погреб, который был прикрыт сундуком, где находились трупы пенсионерки и ее сына. На головах погибших имелись множественные повреждения, которые, судя по всему, и стали причиной смерти.