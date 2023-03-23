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Авария на насосной станции. Около 30 поселений в Омской области остались без воды

23 марта 2023, 08:59
Фото: Город55
иллюстация

27 поселений в Омской области остались без воды из-за аварии на насосной станции

Без воды остались жители в Азовском, Шербакульском, Таврическом и Омском районах.

СУ СК РФ по Омской области сообщают, что началась проверка по информации из СМИ об отключении водоснабжения в 27 поселениях в Азовском, Омском, Таврическом и Щербакульском районах Омской области.

Авария произошла на насосной станции компании «Омскоблводопровод». В «Омскоблводопроводе» уточняют, что на насосной станции Звонарев Кут Азовского района необходим аварийный ремонт запорной арматуры. Сейчас ремонтом уже занимаются, а водоснабжение обещают подключить по завершении работ.

«В ходе проверки будут установлены причины аварии и прекращения подачи водоснабжения, приняты меры к восстановлению нарушенных прав граждан, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ», — уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, что недавно на насосной станции «Октябрьская» повысилось давление. В результате аварии без воды несколько дней оставались жители 25 домов и 3 административных здания.

В Омской области жителям поселка несколько дней пытаются вернуть воду
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#Ксения Карагодина#Вода#Отключение воды#Коммунальная авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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