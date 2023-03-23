Александр Бурков распорядился отдать здание на ул. Булатова гимназии № 85

Отдельно губернатор напомнил об инициативе мэра — программе меценатской помощи городским школам от предпринимателей. При поддержке бизнеса проводятся капремонты, обновляется оснащение школ. Действует и президентская программа капремонта школ. Кроме того, вводятся в эксплуатацию новые здания. Прямо сейчас процесс идет на 8 стройках.