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Александр Бурков распорядился отдать здание на ул. Булатова гимназии № 85

23 марта 2023, 09:29
Фото: телеграм-канал Александра Буркова
Здание в центре Омска отдали детям. Теперь вместо госжилинспекции и соцзащиты там будут учителя и гимназисты.

Александр Бурков у себя в телеграм-канале сообщил, что принял решение передать омской гимназии № 85 здание на ул. Булатова, 68.

Раньше там были госжилинспекция и соцзащита. Ведомства переехали. Вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом Александр Бурков решил отдать помещения под нужды образования.

«Это наше совместно выработанное решение с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом. Запрос на создание новых мест в школах в центре города растет, поскольку количество школьников с каждым годом здесь увеличивается. За последние несколько лет нам удалось изменить к лучшему ситуацию с детскими садами — в регионе построили 12 новых учреждений для дошколят. Сейчас мы занимаемся укреплением материально-технической базы школ. Передача здания гимназии — один из форматов этой работы», — прокомментировал губернатор.

Отдельно губернатор напомнил об инициативе мэра — программе меценатской помощи городским школам от предпринимателей. При поддержке бизнеса проводятся капремонты, обновляется оснащение школ. Действует и президентская программа капремонта школ. Кроме того, вводятся в эксплуатацию новые здания. Прямо сейчас процесс идет на 8 стройках.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Дети#Школы#Образование#Сергей шелест#Правительство Омской области#Дарья Зыкова
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