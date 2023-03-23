Александр Бурков распорядился отдать здание на ул. Булатова гимназии № 85

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Александр Бурков у себя в телеграм-канале сообщил, что принял решение передать омской гимназии № 85 здание на ул. Булатова, 68.
Раньше там были госжилинспекция и соцзащита. Ведомства переехали. Вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом Александр Бурков решил отдать помещения под нужды образования.
«Это наше совместно выработанное решение с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом. Запрос на создание новых мест в школах в центре города растет, поскольку количество школьников с каждым годом здесь увеличивается. За последние несколько лет нам удалось изменить к лучшему ситуацию с детскими садами — в регионе построили 12 новых учреждений для дошколят. Сейчас мы занимаемся укреплением материально-технической базы школ. Передача здания гимназии — один из форматов этой работы», — прокомментировал губернатор.
Отдельно губернатор напомнил об инициативе мэра — программе меценатской помощи городским школам от предпринимателей. При поддержке бизнеса проводятся капремонты, обновляется оснащение школ. Действует и президентская программа капремонта школ. Кроме того, вводятся в эксплуатацию новые здания. Прямо сейчас процесс идет на 8 стройках.