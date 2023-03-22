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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

В России хакеры все чаще применяют программы-шифровальщики

22 марта 2023, 07:34
По словам IT-эксперта Олега Скулкина, в России хакеры все чаще используют программы-шифровальщики.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА «Новости», такие программы выводят из строя компьютерные системы, после чего их невозможно восстановить даже после уплаты выкупа.

Чаще всего атакам подвергаются частные компании, но жертвами хакеров иной раз становятся и обычные пользователи. Как правило, хакерами движут деньги.

В марте хакеры группы Key Wolf для своей атаки использовали программу-шифровальщик, кодирующую всю информацию на компьютере.

 

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