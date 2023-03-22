В поселке под Омском чиновников привлекли к ответственности за отказ убирать свалку

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В Омском районе прокуратура проверила местную администрацию после обращения депутата из Дружинского сельского поселения. Народный избранник написал заявление о необходимости ликвидировать несанкционированную свалку в поселке Горячий ключ, но его обращение в администрации проигнорировали.
В прокуратуре посчитали, что глава местного самоуправления таким образом нарушает закон, и внесли ему представление. Районная администрация с актом не согласилась и оспорила решение в Арбитражном суде. В свою очередь заместитель прокурора Омской области подал апелляционную жалобу.
Восьмой Арбитражный апелляционный суд в итоге признал представление законным, так как депутат действовал в интересах местных жителей и его заявление необходимо было рассмотреть согласно закону. Теперь дальнейшие действия администрации Омского района проконтролирует прокуратура.