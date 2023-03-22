В поселке под Омском чиновников привлекли к ответственности за отказ убирать свалку

В прокуратуре посчитали, что глава местного самоуправления таким образом нарушает закон, и внесли ему представление. Районная администрация с актом не согласилась и оспорила решение в Арбитражном суде. В свою очередь заместитель прокурора Омской области подал апелляционную жалобу.