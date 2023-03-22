Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В поселке под Омском чиновников привлекли к ответственности за отказ убирать свалку

22 марта 2023, 03:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
С заявлением о ликвидации свалки обратился местный депутат.

В Омском районе прокуратура проверила местную администрацию после обращения депутата из Дружинского сельского поселения. Народный избранник написал заявление о необходимости ликвидировать несанкционированную свалку в поселке Горячий ключ, но его обращение в администрации проигнорировали.

В прокуратуре посчитали, что глава местного самоуправления таким образом нарушает закон, и внесли ему представление. Районная администрация с актом не согласилась и оспорила решение в Арбитражном суде. В свою очередь заместитель прокурора Омской области подал апелляционную жалобу.

Восьмой Арбитражный апелляционный суд в итоге признал представление законным, так как депутат действовал в интересах местных жителей и его заявление необходимо было рассмотреть согласно закону. Теперь дальнейшие действия администрации Омского района проконтролирует прокуратура.

«Полнейший бардак». Омичка пожаловалась на стихийную свалку у своего дома
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Депутат#Свалка#Несанкционированная свалка#Общество#Омск#Горячий ключ
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Вчера, 03:30
В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области
Сегодня, 05:56
В Омске возле метромоста изменится схема движения транспорта
Сегодня, 04:03
Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
Сегодня, 03:23
Голос омского хоккея Надежда Демичева станет диктором «Иртыша»
Сегодня, 02:30
Гарантийный случай. Омский бизнес нацелился на госзаказ
Сегодня, 04:10