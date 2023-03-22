В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
СКР по Омской области возбудил уголовное дело из-за двойного убийства в доме по улице 2-я Береговая, где накануне были найдены тела 84-летней пенсионерки и ее 55-летнего сына с криминальными травмами.
Кровавая драма началась с того, что 18 марта в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала, что ее свекровь и ее бывший муж отсутствуют дома и не отвечают на телефонные звонки. Ориентировка на пропавшую пенсионерку была размещена в официальной группе поискового отряда «ДоброСпас-Омск».
В день обращения в дом, где жили пропавшие, выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела жилище, и, предварительно, не нашла ничего подозрительного. Только через несколько дней при повторном осмотре в одной из комнат нашли погреб, который был прикрыт сундуком, где силовики обнаружили трупы пенсионерки и ее сына. Тела были прикрыты простыней. На головах погибших имелись множественные повреждения, которые, судя по всему, и стали причиной смерти.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Проводятся следственные действия, изучаются мотивы произошедшего, ведутся поиски причастных лиц», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В доме провели тщательный обыск и осмотр и изъяли необходимые доказательства и следы. Проводится расследование, подозреваемый пока не найден.