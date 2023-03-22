В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына

В день обращения в дом, где жили пропавшие, выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела жилище, и, предварительно, не нашла ничего подозрительного. Только через несколько дней при повторном осмотре в одной из комнат нашли погреб, который был прикрыт сундуком, где силовики обнаружили трупы пенсионерки и ее сына. Тела были прикрыты простыней. На головах погибших имелись множественные повреждения, которые, судя по всему, и стали причиной смерти.