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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Омске автобусный маршрут пустят по укороченному кольцу для разгрузки центра

22 марта 2023, 07:31
Фото: Город55
иллюстрация
Скоро омичам придется внимательнее смотреть на табличку с маршрутом у знакомого автобуса № 24. Он может не довезти к нужной остановке.

В телеграм-канале «Омский форум» сообщили со ссылкой на источники в департаменте транспорта, что завтра в силу вступит сокращение автобусного маршрута № 24. Будут «целые» рейсы от ЖД Вокзала в поселок Солнечный и обратно, но добавят «укороченный» рейс. Еще сегодня на целом маршруте автобусы работают в 11 графиках, а завтра их останется только 7. Теперь до ЖД Вокзала будут добираться только рейсы, выходящие от Солнечного в 5:45, 5:55, 6:05, 6:19, 6:30, 6:41 и 6:53.

В 6:12, 6:25, 6:34, 6:47, 6:57, 17:10 и 17:22 выходящие от Солнечного автобусы будут доезжать только до площади Победы. Обратные рейсы от площади Победы в 6:51, 7:03, 7:14, 7:30 и 7:45 не станут доезжать до Солнечного. На Левобережье они выгрузят людей у ЖК «Кристалл», чтобы уехать обратно, но теперь уже — до ЖД вокзала. Отходить от ЖК «Кристалл» они будут в 7:12, 7:25, 7:35, 7:51 и 8:06.

Фото: скриншот сайта 2GIS
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#Дарья Зыкова#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Общество#Город#Дороги#Автобусный маршрут#Новости#Омск
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