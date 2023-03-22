В Омске автобусный маршрут пустят по укороченному кольцу для разгрузки центра

В телеграм-канале «Омский форум» сообщили со ссылкой на источники в департаменте транспорта, что завтра в силу вступит сокращение автобусного маршрута № 24. Будут «целые» рейсы от ЖД Вокзала в поселок Солнечный и обратно, но добавят «укороченный» рейс. Еще сегодня на целом маршруте автобусы работают в 11 графиках, а завтра их останется только 7. Теперь до ЖД Вокзала будут добираться только рейсы, выходящие от Солнечного в 5:45, 5:55, 6:05, 6:19, 6:30, 6:41 и 6:53.