В Крыму приостановили движение в Севастопольской бухте

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Возможно, это связано с ночной атакой беспилотников, информирует 360tv.ru.
По словам представителей ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», на данный момент морской пассажирский транспорт не осуществляет движения по бухте.
На конечных остановках (площадь Нахимова и площадь Захарова) в распоряжении пассажиров подвижной состав. Он обеспечивает проезд на компенсационном маршруте. В случае изменения в работе морского транспорта дирекция объявит об этом позже. Причина сложившейся ситуации не раскрывается.