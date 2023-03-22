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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Крыму приостановили движение в Севастопольской бухте

22 марта 2023, 10:44
Крымскими чиновниками было приостановлено движение паромов и катеров в Севастопольской бухте.

Возможно, это связано с ночной атакой беспилотников, информирует 360tv.ru.

По словам представителей ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», на данный момент морской пассажирский транспорт не осуществляет движения по бухте.

На конечных остановках (площадь Нахимова и площадь Захарова) в распоряжении пассажиров подвижной состав. Он обеспечивает проезд на компенсационном маршруте. В случае изменения в работе морского транспорта дирекция объявит об этом позже. Причина сложившейся ситуации не раскрывается.

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