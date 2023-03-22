В Крыму приостановили движение в Севастопольской бухте

На конечных остановках (площадь Нахимова и площадь Захарова) в распоряжении пассажиров подвижной состав. Он обеспечивает проезд на компенсационном маршруте. В случае изменения в работе морского транспорта дирекция объявит об этом позже. Причина сложившейся ситуации не раскрывается.