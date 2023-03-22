В фирме экс-депутата Омского горсовета сменился конкурсный управляющий

Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежит Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, и 3 февраля процедура банкротства была запущена.