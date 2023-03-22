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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В фирме экс-депутата Омского горсовета сменился конкурсный управляющий

22 марта 2023, 13:10
Фото: Город55
иллюстрация
Екатерина Пастухова уволилась «по собственному».

Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство Екатерины Пастуховой об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Спарта». После этого он утвердил в должности нового кандидата — Владимира Наймайера, выбранного на заседании кредиторов «Спарты».

Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежит Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, и 3 февраля процедура банкротства была запущена.

Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Конкурсный управляющий фирмы экс-депутата Омского горсовета решил уволиться
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#Горсовет#Дела о банкротстве#Суд#Новости#Илья Гофман#Николай Эйхвальд
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