В фирме экс-депутата Омского горсовета сменился конкурсный управляющий

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство Екатерины Пастуховой об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Спарта». После этого он утвердил в должности нового кандидата — Владимира Наймайера, выбранного на заседании кредиторов «Спарты».
Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежит Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, и 3 февраля процедура банкротства была запущена.
Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».