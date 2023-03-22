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В Екатеринбурге учительница лишилась работы из-за публикаций в соцсетях

22 марта 2023, 07:35
Преподавателя школы-интерната № 10 Екатеринбурга уволили за посты в ее блоге в социальных сетях о личной жизни и учениках, посчитав их «аморальными».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Е1, причиной увольнения стала жалоба матери ученика, которая увидела его фотографию в блоге учительницы, где та размещала посты о событиях в личной жизни, например, о встрече с подругами в ресторане.

Женщина пожаловалась на это администрации школы, и та сочла поведение учительницы недостойным. В приказе об увольнении ее действия названы даже «аморальными». Это может серьезно сказаться на трудоустройстве учительницы.



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