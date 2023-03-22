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В Большеречье в Омской области достраивают детский сад для 101 ребенка

22 марта 2023, 05:00
Фото: omskportal.ru
Объект готов на 70%
Дошкольное учреждение планируют открыть в мае.

В здании будущего детского сада в Большеречье на 101 место ведут отделочные работы, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. Объект готов на 70%. Планируется, что первые воспитанники смогут пойти в детский сад в мае этого года.

В правительстве рассказали, что сейчас в помещениях занимаются внутренней отделкой - красят стены и кладут плитку. Также в детском саду устанавливают пожарную и охранную сигнализации.

Дошкольное учреждение строят по нацпроекту "Демография". В детском саду будут и ясельные группы, и группы для детей от 3 до 7 лет.

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#Евгений Игишев#Детский сад#Большеречье#Строительство#Строительство детских садов#Правительство
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