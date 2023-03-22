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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Травмоопасный участок. Омичи пожаловались на состояние улицы Тарской в центре города

22 марта 2023, 08:37
Фото: Город55
Предоставлено Городу55
Одна из женщина сломала руку.

Омичи пожаловались на состояние тротуара в центре города на улице Тарская. В паблике «Ревизорро Омск» местная жительница рассказала, что на прошлой неделе упала в этом месте и сломала руку. Происшествие попало в том числе на запись камер видеонаблюдения.

«15.03.2023 в 09:30 упала на территории пешеходного тротуара по улице Тарская д. 14 / Интернациональная 35. И как оказалось, ни я одна упала именно на этом участке в этот день, в разное время. Для меня, честно говоря, вообще не понятно, почему в центре города, так опасно ходить», — сообщила омичка, пожелавшая остаться анонимной.
Скриншот
Фото: "Ревизорро Омск"

Причиной травмы стал гололед. Женщина добавила, что ей хотелось бы установить лиц, ответственных за содержание этого участка тротуара.

«Службы благоустройства проведут обработку противогололедными материалами этого тротуара. Однако, подходы и сам тротуар пролегают мимо многочисленных действующих магазинов и объектов торговли, в чьей зоне ответственности находится уборка прилегающей территории и подходов к зданию», — ответили в администрации Омска.

В прочем, там где снег и лед уже сошел, вскрылась и другая проблема. Все там же, ну улице Тарской в районе пешеходного перехода тротуарная плитка после зимы пришла в негодность.

«Плитка проваливается на Тарской на пешеходнике. Под плиткой пустота. Можно провалиться, — сообщил Городу55 читатель Андрей.
Фото: Город55
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#Евгений Игишев#Тротуар#Травма#Дороги#Происшествия#Город#Жалобы#Омск
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