Травмоопасный участок. Омичи пожаловались на состояние улицы Тарской в центре города

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Омичи пожаловались на состояние тротуара в центре города на улице Тарская. В паблике «Ревизорро Омск» местная жительница рассказала, что на прошлой неделе упала в этом месте и сломала руку. Происшествие попало в том числе на запись камер видеонаблюдения.
«15.03.2023 в 09:30 упала на территории пешеходного тротуара по улице Тарская д. 14 / Интернациональная 35. И как оказалось, ни я одна упала именно на этом участке в этот день, в разное время. Для меня, честно говоря, вообще не понятно, почему в центре города, так опасно ходить», — сообщила омичка, пожелавшая остаться анонимной.
Причиной травмы стал гололед. Женщина добавила, что ей хотелось бы установить лиц, ответственных за содержание этого участка тротуара.
«Службы благоустройства проведут обработку противогололедными материалами этого тротуара. Однако, подходы и сам тротуар пролегают мимо многочисленных действующих магазинов и объектов торговли, в чьей зоне ответственности находится уборка прилегающей территории и подходов к зданию», — ответили в администрации Омска.
В прочем, там где снег и лед уже сошел, вскрылась и другая проблема. Все там же, ну улице Тарской в районе пешеходного перехода тротуарная плитка после зимы пришла в негодность.
«Плитка проваливается на Тарской на пешеходнике. Под плиткой пустота. Можно провалиться, — сообщил Городу55 читатель Андрей.