Сын спикера Варнавского стал совладельцем строительной фирмы

«ДЭК» — строительная компания, которая, судя по всему, не ведет сейчас никакую хозяйственную деятельность. Собственного капитала у нее нет, стоимость активов выражается отрицательным числом, вместо прибыли в 2022 году был убыток в 7 тысяч рублей. «Среднесписочная численность» коллектива — 1 (один) человек.