Сын спикера Варнавского стал совладельцем строительной фирмы

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В обществе с ограниченной ответственностью «ДЭК», зарегистрированном в Омске на улице 70 лет Октября, сменились владельцы уставного капитала. До вчерашнего дня, 21 марта, 100% УК принадлежали Ярославу Олеговичу Швецову. Теперь владельцев двое — Олег Владимирович Швецов и Петр Владимирович Варнавский (по 50% на каждого).
Из этих трех имен самое интересное — последнее. Речь о сыне Владимира Варнавского, бессменного спикера Законодательного собрания Омской области, отметившемся в целом ряде бизнес-проектов. Варнавский-младший владеет совместно с Ильей Ивановым «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов.
«ДЭК» — строительная компания, которая, судя по всему, не ведет сейчас никакую хозяйственную деятельность. Собственного капитала у нее нет, стоимость активов выражается отрицательным числом, вместо прибыли в 2022 году был убыток в 7 тысяч рублей. «Среднесписочная численность» коллектива — 1 (один) человек.
Отметим, что «ДЭК» прописана в «Метромолле», в одном офисном кабинете с ООО «Метромолл комплекс», принадлежащем Александре Игоревне Варнавской и руководимом все тем же Олегом Швецовым.