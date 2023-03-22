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Published Сегодня, 09:08

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Сын спикера Варнавского стал совладельцем строительной фирмы

22 марта 2023, 09:08
Фото: Город55
иллюстрация
Петру Варнавскому теперь принадлежит половина уставного капитала ООО «ДЭК».

В обществе с ограниченной ответственностью «ДЭК», зарегистрированном в Омске на улице 70 лет Октября, сменились владельцы уставного капитала. До вчерашнего дня, 21 марта, 100% УК принадлежали Ярославу Олеговичу Швецову. Теперь владельцев двое — Олег Владимирович Швецов и Петр Владимирович Варнавский (по 50% на каждого).

Из этих трех имен самое интересное — последнее. Речь о сыне Владимира Варнавского, бессменного спикера Законодательного собрания Омской области, отметившемся в целом ряде бизнес-проектов. Варнавский-младший владеет совместно с Ильей Ивановым «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов.

«ДЭК» — строительная компания, которая, судя по всему, не ведет сейчас никакую хозяйственную деятельность. Собственного капитала у нее нет, стоимость активов выражается отрицательным числом, вместо прибыли в 2022 году был убыток в 7 тысяч рублей. «Среднесписочная численность» коллектива — 1 (один) человек.

Отметим, что «ДЭК» прописана в «Метромолле», в одном офисном кабинете с ООО «Метромолл комплекс», принадлежащем Александре Игоревне Варнавской и руководимом все тем же Олегом Швецовым.

 

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#Николай Эйхвальд#Строительные компании#Экономика#Новости#Петр Варнавский
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