Советы экспертов: как не заболеть весной

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Противовирусные препараты показали себя как эффективное средство профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у детей старше двух лет. Так, например, препарат «Арбидол» способен подавлять вирусы гриппа типа А и В, возбудителей ОРВИ и оказывать прямое противовирусное действие, а также безопасен и применяется уже более 20 лет в клинической практике, пишет 360tv.ru.
Однако, помимо лечения, важно не забывать о профилактике. Указанный препарат может использоваться в трех режимах: как лечение гриппа и различных ОРВИ, при постконтактной профилактике, а также для профилактики в период пандемии.
Весной 2020 года это лекарственное средство также было включено в схемы лечения и профилактики COVID-19 на амбулаторном этапе для борьбы с коронавирусом.
Не забывайте, что самолечение может быть опасным, поэтому перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться у врача и ознакомиться с инструкцией.