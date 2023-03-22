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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Советы экспертов: как не заболеть весной

22 марта 2023, 11:44
Как сообщают ученые и медики, весной организм вынужден бороться с постоянными простудами, нехваткой витаминов и упадком сил. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов объяснил, что в этом сезоне россияне могут столкнуться с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Противовирусные препараты показали себя как эффективное средство профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у детей старше двух лет. Так, например, препарат «Арбидол» способен подавлять вирусы гриппа типа А и В, возбудителей ОРВИ и оказывать прямое противовирусное действие, а также безопасен и применяется уже более 20 лет в клинической практике, пишет 360tv.ru.

Однако, помимо лечения, важно не забывать о профилактике. Указанный препарат может использоваться в трех режимах: как лечение гриппа и различных ОРВИ, при постконтактной профилактике, а также для профилактики в период пандемии.

Весной 2020 года это лекарственное средство также было включено в схемы лечения и профилактики COVID-19 на амбулаторном этапе для борьбы с коронавирусом.

Не забывайте, что самолечение может быть опасным, поэтому перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться у врача и ознакомиться с инструкцией.

#Общество
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