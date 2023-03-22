Советы экспертов: как не заболеть весной

Противовирусные препараты показали себя как эффективное средство профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у детей старше двух лет. Так, например, препарат «Арбидол» способен подавлять вирусы гриппа типа А и В, возбудителей ОРВИ и оказывать прямое противовирусное действие, а также безопасен и применяется уже более 20 лет в клинической практике, пишет 360tv.ru.