Скорая не успела. Омичка врезалась в припаркованную машину и скончалась

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
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Updated Сегодня, 13:01
Сегодня, 22 марта, в 10 часов утра произошло ДТП на ул. 24-я Северная. В результате аварии 38-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Омской области.
Женщина за рулем автомобиля «Volkswagen Tiguan» ехала по междворовому проезду дома № 165 по улице 24-я Северная, когда врезалась в припаркованную машину «Toyota». Отметим, что 38-летняя женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.