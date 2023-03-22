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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Скорая не успела. Омичка врезалась в припаркованную машину и скончалась

22 марта 2023, 12:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка врезалась в припаркованную машину и погибла до приезда скорой

Водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan» скончалась на месте.

Сегодня, 22 марта, в 10 часов утра произошло ДТП на ул. 24-я Северная. В результате аварии 38-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Омской области.

Женщина за рулем автомобиля «Volkswagen Tiguan» ехала по междворовому проезду дома № 165 по улице 24-я Северная, когда врезалась в припаркованную машину «Toyota». Отметим, что 38-летняя женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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