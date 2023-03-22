Си Цзиньпин покинул Россию

Си Цзиньпина прибыл в Москву 20 марта. В тот день он где-то четыре с половиной часа беседовал на неформальной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 21 марта прошел торжественный прием в Кремле. Кроме того, глава Китая провел переговоры с председателем Кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным.