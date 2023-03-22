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Си Цзиньпин покинул Россию

22 марта 2023, 10:09
Самолет с китайским лидером Си Цзиньпином вылетел из аэропорта Внуково.

Политик поднимался по трапу воздушного судна под звуки оркестра. Си Цзиньпина провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом информирует 360tv.ru.

Си Цзиньпина прибыл в Москву 20 марта. В тот день он где-то четыре с половиной часа беседовал на неформальной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 21 марта прошел торжественный прием в Кремле. Кроме того, глава Китая провел переговоры с председателем Кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным.

Лидеры КНР и РФ побеседовали о развитии двусторонних отношений. Они обсудили международную повестку, и план Пекина по урегулированию конфликта в Украине. Помимо этого, Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в 2023 году посетить Поднебесную.

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