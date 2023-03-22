Россиянам рассказали о первой помощи при падении сосульки на человека

По сообщению Общественной службы новостей, если на человека упала сосулька, то следует действовать максимально быстро. Первое, что нужно сделать - позвонить в экстренную службу и вызвать медиков. Дальше нужно действовать по обстоятельствам - если человек сильно травмирован и находится без сознания, то его не следует перемещать. Если у него открытая рана и сильное кровотечение, его нужно остановить. Если человека тошнит и рвет, нужно повернуть набок его голову.