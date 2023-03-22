Президент отметил активность «Единой России» в социально-экономической сфере

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:46
Глава государства подчеркнул патриотизм единороссов на внешнеполитическом треке, пишет rostovgazeta.ru.
Васильев, в свою очередь, напомнил о том, что именно ЕР добилась принятия трёх важных законов: об интеграции новых регионов в культурное пространство страны, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений. Также он рассказал о работе над 15 другими законопроектами, касающимися занятости россиян, защиты предпринимателей от необоснованного преследования и не только.
«Единая Россия» активно продвигает поддержку участников спецоперации и их семей. Военнослужащие и их близкие родственники могут рассчитывать на бесплатную помощь юристов. Воюющие на Донбассе ополченцы наконец-то получат статус ветеранов боевых действий, даже те, кто попал на фронт ещё в 2014 году. Потерявшие кормильцев семьи получают господдержку. Уже имеется законопроект о сохранении рабочих мест за участниками спецоперации.
Также Васильев обсудил с президентом выделение допсредств на лекарства для россиян, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее эта тема обсуждалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Фракция ЕР просит выделить ещё 10,15 млрд рублей в год. Специалисты считают, что таким образом удастся спрофилактировать до 32 000 смертей российских граждан трудоспособного возраста. Владимир Путин поручил кабмину заняться озвученными вопросами.
Как пишет сайт ER.RU, Путин и Васильев обсудили и народную программу партии. Лидер фракции отметил, что её выполнение идёт в тесном сотрудничестве с правительством. Воплощение в жизнь пунктов программы контролируется депутатами, на местах им помогают активисты.
Напомнил Васильев и о том, что ЕР совместно с Минпросвещения реализует госпрограмму по капремонту школ. До конца 2023 года будут отремонтированы более 1500 зданий по всей стране, на это потребуется около 5-6 млрд рублей.