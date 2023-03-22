Президент отметил активность «Единой России» в социально-экономической сфере

Васильев, в свою очередь, напомнил о том, что именно ЕР добилась принятия трёх важных законов: об интеграции новых регионов в культурное пространство страны, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений. Также он рассказал о работе над 15 другими законопроектами, касающимися занятости россиян, защиты предпринимателей от необоснованного преследования и не только.