Поджог из мести. В Омске задержали мужчину, устроившего пожар в чужом гараже

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Сообщение о поджоге гаража на улице 33-я Северная поступило в полицию 19 марта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в момент возгорания в помещении находились двое маляров. Они и потушили огонь, после чего вызвали полицейских.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пожар устроил 27-летний житель Центрального округа. Мужчину заметили свидетели происшествия. Поджигателя задержали, на допросе злоумышленник рассказал, что ранее у него был конфликт с арендатором гаража, и поджог он устроил из мести. Правда, не учел тот факт, что помещение уже снимают другие люди.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Фигурант уже был ранее судим за побои и нарушение ПДД.
В настоящее время эксперты устанавливают сумму ущерба.