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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:43

Поджог из мести. В Омске задержали мужчину, устроившего пожар в чужом гараже

22 марта 2023, 04:43
Фото: Управление МВД России по Омской области
Скриншот

В Омске полицейские задержали поджигателя

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Сообщение о поджоге гаража на улице 33-я Северная поступило в полицию 19 марта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в момент возгорания в помещении находились двое маляров. Они и потушили огонь, после чего вызвали полицейских.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пожар устроил 27-летний житель Центрального округа. Мужчину заметили свидетели происшествия. Поджигателя задержали, на допросе злоумышленник рассказал, что ранее у него был конфликт с арендатором гаража, и поджог он устроил из мести. Правда, не учел тот факт, что помещение уже снимают другие люди.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Фигурант уже был ранее судим за побои и нарушение ПДД.

В настоящее время эксперты устанавливают сумму ущерба.

#Евгений Игишев#Полиция#Поджигатель#Пожары#Уголовное дело#Суд#Омск#Видео
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