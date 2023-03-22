Поджог из мести. В Омске задержали мужчину, устроившего пожар в чужом гараже

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пожар устроил 27-летний житель Центрального округа. Мужчину заметили свидетели происшествия. Поджигателя задержали, на допросе злоумышленник рассказал, что ранее у него был конфликт с арендатором гаража, и поджог он устроил из мести. Правда, не учел тот факт, что помещение уже снимают другие люди.