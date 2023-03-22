Под контролем прокуратуры. В Омске начали искать убийцу пенсионерки и ее сына

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:58
Прокуратура Омской области проконтролирует расследование уголовного дела по факту убийства пенсионерки и ее сына.
Искать 85-летнюю пенсионерку и ее сына начала их родственница. 18 марта она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении.
Тела убитых удалось найти в их же частном доме, но только при повторном осмотре. Полицейские нашли скрытый под мебелью погреб, в котором были спрятаны тела пенсионерки и ее сына с множественными повреждениями.
«На месте происшествия работу правоохранительных органов координировали заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов и заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД Денис Куряхов», — уточнили в прокуратуре.
Обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к убийству устанавливают.