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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Под контролем прокуратуры. В Омске начали искать убийцу пенсионерки и ее сына

22 марта 2023, 08:53
Фото: Город55
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Омская прокуратура проконтролирует расследование убийства пенсионерки и ее сына

Прокуратура Омской области взяла под контроль ход расследования.

Прокуратура Омской области проконтролирует расследование уголовного дела по факту убийства пенсионерки и ее сына.

Искать 85-летнюю пенсионерку и ее сына начала их родственница. 18 марта она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении.

Тела убитых удалось найти в их же частном доме, но только при повторном осмотре. Полицейские нашли скрытый под мебелью погреб, в котором были спрятаны тела пенсионерки и ее сына с множественными повреждениями.

«На месте происшествия работу правоохранительных органов координировали заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов и заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД Денис Куряхов», — уточнили в прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к убийству устанавливают.

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