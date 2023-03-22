По максимальной цене. В Омске выбрали подрядчика для обустройства Аллеи влюбленных

ООО «ОмсСтрой» зарегистрировали еще в 2018 году. С этого времени его руководителем является Артем Григорян. Свою деятельность компания выполняет не безупречно. Известно, что ООО демпингует на значительном объеме лотов. При этом последние штрафы при исполнении контрактов подрядчику выписывались почти два года назад.