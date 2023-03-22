По максимальной цене. В Омске выбрали подрядчика для обустройства Аллеи влюбленных

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В Омской области выбрали подрядчика, который займется обустройством Аллеи влюбленных в Тюкалинске. Итоги аукциона подвели на сайте госзакупок.
На торги заявился единственный участник — ООО «ОмсСтрой», с которым в итоге и заключают договор. Подрядчик ни на рубль не снизил начальную стоимость. За работу по обустройству аллеи он получит 7 695 998,05 рублей.
ООО «ОмсСтрой» зарегистрировали еще в 2018 году. С этого времени его руководителем является Артем Григорян. Свою деятельность компания выполняет не безупречно. Известно, что ООО демпингует на значительном объеме лотов. При этом последние штрафы при исполнении контрактов подрядчику выписывались почти два года назад.
Напомним, Аллея влюбленных появится в Тюкалинске на улице Людвига Марацевича рядом с домом № 2. Подрядчику нужно будет обустроить причал, сделать пешеходные дорожки, установить новые фонари, скамейки и ограждения, посадить деревья и кустарники.
По условиям контракта, завершить работу нужно до 30 июня 2023 года.
Накануне также определили подрядчика для бульвара «Озерки» в Исилькуле. Контракт на сумму более 105 миллионов рублей достался ООО «ЗавГор». Компания успела отличиться на работах по благоустройству парка «Калач на Оми» в Калачинске. Тогда «ЗавГор» допустил массу нарушений. В итоге подрядчик стал фигурантом уголовного дела за мошенничество.