Омичам рассказали о результатах устранения повреждений на сетях водоснабжения

В пресс-службе омского водоканала сообщили, что 21 марта гендиректор «Росводоканал Омск» в эфире ЦУРа рассказал об итогах мероприятий по устранению повреждений на водопроводных сетях, вызванных гидроударом на насосной станции «Октябрьская», а также ликвидации последствий выхода воды на поверхность в разных частях города.