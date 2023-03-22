Омичам рассказали о результатах устранения повреждений на сетях водоснабжения

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В пресс-службе омского водоканала сообщили, что 21 марта гендиректор «Росводоканал Омск» в эфире ЦУРа рассказал об итогах мероприятий по устранению повреждений на водопроводных сетях, вызванных гидроударом на насосной станции «Октябрьская», а также ликвидации последствий выхода воды на поверхность в разных частях города.
Павел Козлов уточнил, что сейчас предприятие работает в штатном режиме. А все возникшие повреждения — устранены. Их, кстати говоря, было 23.
«По состоянию на 21 марта проведены работы по благоустройству в „зимнем варианте“ — убрана наледь и вывезен лёд, восстановлены демонтированные при проведении работ ограждения», — сообщил гендиректор.
В полном объеме работы обещают завершить к началу лета.
Отметим, что заодно специалисты водоканала успели откачать воду из подвалов многоквартирных домов, а также убрать наледь на въездах и во дворах частных домов.
Вдобавок Павел Козлов разъяснил, что коммунальное предприятие обслуживает только сети, переданные по договорам аренды. А за повреждения на частных, ведомственных или бесхозных сетях отвечает собственник сетей.
Уже в этом году установят оборудование, которое впредь сможет предотвратить возникновение подобных нештатных ситуаций.
Напомним, что «ОмскВодоканал» в кратчайшие сроки должен возместить весь материальный ущерб. Такое решение поддержали и в прокуратуре.