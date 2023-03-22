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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Омичам рассказали о результатах устранения повреждений на сетях водоснабжения

22 марта 2023, 13:55
Фото: Город55
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Гендиректор «Росводоканал Омск» заявил, что предприятие работает в штатном режиме.

В пресс-службе омского водоканала сообщили, что 21 марта гендиректор «Росводоканал Омск» в эфире ЦУРа рассказал об итогах мероприятий по устранению повреждений на водопроводных сетях, вызванных гидроударом на насосной станции «Октябрьская», а также ликвидации последствий выхода воды на поверхность в разных частях города.

Павел Козлов уточнил, что сейчас предприятие работает в штатном режиме. А все возникшие повреждения — устранены. Их, кстати говоря, было 23.

«По состоянию на 21 марта проведены работы по благоустройству в „зимнем варианте“ — убрана наледь и вывезен лёд, восстановлены демонтированные при проведении работ ограждения», — сообщил гендиректор.

В полном объеме работы обещают завершить к началу лета.

Отметим, что заодно специалисты водоканала успели откачать воду из подвалов многоквартирных домов, а также убрать наледь на въездах и во дворах частных домов.

Вдобавок Павел Козлов разъяснил, что коммунальное предприятие обслуживает только сети, переданные по договорам аренды. А за повреждения на частных, ведомственных или бесхозных сетях отвечает собственник сетей.

Уже в этом году установят оборудование, которое впредь сможет предотвратить возникновение подобных нештатных ситуаций.

Напомним, что «ОмскВодоканал» в кратчайшие сроки должен возместить весь материальный ущерб. Такое решение поддержали и в прокуратуре.

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#Ксения Карагодина#Водоканал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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