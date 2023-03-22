Областные дорожники не смогли обанкротить «Омскдорпроект»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства» подало в суд заявление о признании несостоятельным должником фирмы «Омскдорпроект». Это ООО, которое принадлежит Александру Грико и специализируется на инженерных изысканиях и инженерно-техническом проектировании. Оно задолжало дорожникам, и те решили его обанкротить.
Судья нашел серьезное процедурное нарушение. Каждый податель заявления о банкротстве обязан сначала опубликовать официальное уведомление о своих намерениях — а УДХ сделало это, когда заявление уже было подано. Довод «Мы оплатили публикацию до подачи документов» не был принят всерьез.
— Суд отмечает, — говорится в решении, — что сам по себе факт выставления счета на оплату публикации и его фактическая оплата заявителем не свидетельствуют по смыслу пункта 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве о возникновении у заявителя права на обращение в суд, поскольку, исходя из буквального толкования указанной нормы, следует, что возникновение права на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом поставлено законодателем в зависимость именно от даты публикации.
В итоге заявление УДХ было оставлено без рассмотрения. Возможно, теперь дорожники, наученные горьким опытом, предпримут новую попытку.