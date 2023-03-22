Областные дорожники не смогли обанкротить «Омскдорпроект»

Судья нашел серьезное процедурное нарушение. Каждый податель заявления о банкротстве обязан сначала опубликовать официальное уведомление о своих намерениях — а УДХ сделало это, когда заявление уже было подано. Довод «Мы оплатили публикацию до подачи документов» не был принят всерьез.