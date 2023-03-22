Новым замом губернатора Омской области стал экс-глава регионального отделения ЛДПР

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
У омского губернатора Александра Буркова появился новый заместитель. На сайте областного правительства в соответствующем списке значится Алексей Сергеевич Ромахин. Бурков в своем телеграм-канале уже уточнил, что этот чиновник приступил к выполнению обязанностей сегодня, 22 марта.
По словам губернатора, Ромахин будет отвечать за взаимодействие регионального кабмина с федеральными органами власти.
— Усиливаем нашу команду управленцем, который имеет за плечами опыт работы в политике, — уточнил Бурков. — Думаю, это поможет Алексею Сергеевичу в нашей деятельности, направленной на социально-экономическое развитие региона.
Под «опытом работы в политике» имеется в виду, в частности, руководство областным отделением ЛДПР. Ромахин занимал пост координатора в 2010-х годах, но в 2016-м партия отказалась выдвинуть его в депутаты Госдумы, после чего он ушел из политики. Некоторое время Ромахин издавал журнал о промышленности, был советником губернатора Назарова, работал в «Яндексе».
На несколько лет Ромахин ушел из публичного поля, но совсем недавно объявился снова — в донбасском городе Стаханове, рядом с Александром Бурковым. Теперь, наконец, он занял пост в областном правительстве.