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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Новым замом губернатора Омской области стал экс-глава регионального отделения ЛДПР

22 марта 2023, 08:19
Фото: телеграм-канал "Губернатор Бурков"
иллюстрация
Алексей Ромахин будет отвечать за взаимодействие с Москвой.

У омского губернатора Александра Буркова появился новый заместитель. На сайте областного правительства в соответствующем списке значится Алексей Сергеевич Ромахин. Бурков в своем телеграм-канале уже уточнил, что этот чиновник приступил к выполнению обязанностей сегодня, 22 марта.

По словам губернатора, Ромахин будет отвечать за взаимодействие регионального кабмина с федеральными органами власти.

— Усиливаем нашу команду управленцем, который имеет за плечами опыт работы в политике, — уточнил Бурков. — Думаю, это поможет Алексею Сергеевичу в нашей деятельности, направленной на социально-экономическое развитие региона.

Под «опытом работы в политике» имеется в виду, в частности, руководство областным отделением ЛДПР. Ромахин занимал пост координатора в 2010-х годах, но в 2016-м партия отказалась выдвинуть его в депутаты Госдумы, после чего он ушел из политики. Некоторое время Ромахин издавал журнал о промышленности, был советником губернатора Назарова, работал в «Яндексе».

На несколько лет Ромахин ушел из публичного поля, но совсем недавно объявился снова — в донбасском городе Стаханове, рядом с Александром Бурковым. Теперь, наконец, он занял пост в областном правительстве.

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#Николай Эйхвальд#Заместители губернатора#Общество#Новости#Алексей Ромахин
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