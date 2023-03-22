Новым замом губернатора Омской области стал экс-глава регионального отделения ЛДПР

Под «опытом работы в политике» имеется в виду, в частности, руководство областным отделением ЛДПР. Ромахин занимал пост координатора в 2010-х годах, но в 2016-м партия отказалась выдвинуть его в депутаты Госдумы, после чего он ушел из политики. Некоторое время Ромахин издавал журнал о промышленности, был советником губернатора Назарова, работал в «Яндексе».