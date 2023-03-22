Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками

Отдел геодезии и картографии изучает употребление наименований географических объектов в документах, картах, на дорожных указателях, и в онлайн-сервисах. Для сопоставления данных имеется каталог географических названий, которым занимается «Роскадастр». На 1 марта 2023 года в каталоге учтено 6625 географических объектов в Омской области. 1499 из них — населенные пункты.