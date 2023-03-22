Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками

22 марта 2023, 06:41
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам рассказали о штрафах за неправильные топонимы на указателях

Под пристальное внимание управления Росреестра попали интерактивные карты и дорожные указатели с названиями населенных пунктов.

Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила, что ведомство обнаружило 37 случаев неправильного написания названий населенных пунктов на дорожных указателях в регионе.

Отдел геодезии и картографии изучает употребление наименований географических объектов в документах, картах, на дорожных указателях, и в онлайн-сервисах. Для сопоставления данных имеется каталог географических названий, которым занимается «Роскадастр». На 1 марта 2023 года в каталоге учтено 6625 географических объектов в Омской области. 1499 из них — населенные пункты.

Проверка показала, что не все сервисы правильно указывают названия. ООО «ДубльГИС», ООО «Яндекс», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского» и АО «Омская картографическая фабрика» получили предостережения о недопустимости нарушений.

На сегодняшний день все нарушения устранены, но ведомство напомнило, что за искаженное именование и произвольную замену наименований предусмотрен штраф в соответствии со ст. 19.10 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба Росреестра
#Дарья Зыкова#Омская область#Омск#Общество#Росреестр#Населенные пункты#Топонимы#Названия#Новости#Штрафы#Карты
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Вчера, 03:30
В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области
Сегодня, 05:56
«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов
Сегодня, 06:53
Новым замом губернатора Омской области стал экс-глава регионального отделения ЛДПР
Сегодня, 08:19
Голос омского хоккея Надежда Демичева станет диктором «Иртыша»
Сегодня, 02:30
В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына
Сегодня, 08:04