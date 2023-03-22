Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:41
Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила, что ведомство обнаружило 37 случаев неправильного написания названий населенных пунктов на дорожных указателях в регионе.
Отдел геодезии и картографии изучает употребление наименований географических объектов в документах, картах, на дорожных указателях, и в онлайн-сервисах. Для сопоставления данных имеется каталог географических названий, которым занимается «Роскадастр». На 1 марта 2023 года в каталоге учтено 6625 географических объектов в Омской области. 1499 из них — населенные пункты.
Проверка показала, что не все сервисы правильно указывают названия. ООО «ДубльГИС», ООО «Яндекс», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского» и АО «Омская картографическая фабрика» получили предостережения о недопустимости нарушений.
На сегодняшний день все нарушения устранены, но ведомство напомнило, что за искаженное именование и произвольную замену наименований предусмотрен штраф в соответствии со ст. 19.10 КоАП РФ.