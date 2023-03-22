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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

На севере Омской области ввели карантин из-за опасной болезни лошадей

22 марта 2023, 13:58
Очаги инфекции обнаружили в нескольких подсобных хозяйствах деревни Тайчи Тевризского района.

В Тевризском районе из-за заболевания лошадей инфекционной анемией ввели карантин. Приказ сегодня, 22 марта, подписал начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Эпизоотические очаги выявили в личных подсобных хозяйствах в деревне Тайчи: на улицах Зеленая, Береговая, Заимка и Сибирская. Неблагополучным признали пункт, который находится в границах деревни Тайчи.

Карантин вводится до 1 сентября 2023 года. На период действия ограничений на указанных территориях запрещается ввозить и вывозить животных, посещать участки посторонним лицам, собирать, хранить и использовать биоматериалы животных, вывозить корм и инвентарь, проводить ярмарки.

Ликвидировать очаги анемии лошадей обязали ветеринаров. Кроме того, в Главном управлении ветеринарии подготовили рекомендацию для главы Ивано-Мысского поселения. Чиновнику предложили провести мероприятия по ликвидации опасного заболевания животных.

Кстати, ранее Город55 сообщал об отмене карантина по бешенству в двух районах Омской области — Калачинском и Муромцевском.

В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству
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#Карантин#Лошадь#Ограничения#Управление ветеринарии#Новости#Омская область#Тевризский район#Юлия Истомина
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