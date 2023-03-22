На севере Омской области ввели карантин из-за опасной болезни лошадей

Карантин вводится до 1 сентября 2023 года. На период действия ограничений на указанных территориях запрещается ввозить и вывозить животных, посещать участки посторонним лицам, собирать, хранить и использовать биоматериалы животных, вывозить корм и инвентарь, проводить ярмарки.