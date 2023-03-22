Молодая мать из Приморья сломала плечо своему младенцу

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Двадцатилетняя мать схватила свою дочь за руку, резко потянув вверх, пишет Общественная служба новостей. В результате у младенца была сломана плечевая кость, ей оказали врачебную помощь. На данный момент со здоровьем ребенка все в порядке.