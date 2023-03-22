Молодая мать из Приморья сломала плечо своему младенцу

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Двадцатилетняя мать схватила свою дочь за руку, резко потянув вверх, пишет Общественная служба новостей. В результате у младенца была сломана плечевая кость, ей оказали врачебную помощь. На данный момент со здоровьем ребенка все в порядке.
На мать пострадавшей завели уголовное дело. Правоохранители обвиняют ее в причинении тяжкого вреда здоровью. Это дело будет контролировать центральный аппарат СКР.