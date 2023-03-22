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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Молодая мать из Приморья сломала плечо своему младенцу

22 марта 2023, 10:04
Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил взять под контроль дело жительницы Приморья, сломавшей плечо своему 2-месячному ребенку.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Двадцатилетняя мать схватила свою дочь за руку, резко потянув вверх, пишет Общественная служба новостей. В результате у младенца была сломана плечевая кость, ей оказали врачебную помощь. На данный момент со здоровьем ребенка все в порядке.

На мать пострадавшей завели уголовное дело. Правоохранители обвиняют ее в причинении тяжкого вреда здоровью. Это дело будет контролировать центральный аппарат СКР.

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