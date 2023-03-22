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Мизулина рассказала о методиках работы экстремистов с молодежью в России

22 марта 2023, 07:40
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, каким образом злоумышленники действуют, чтобы внести разлад в российское общество.

По сообщению Общественной службы новостей, Мизулина поддержала слова Николая Патрушева о том, что злоумышленники с помощью интернета пытаются снизить уровень поддержки россиян специальной военной операции. Она отметила, что сейчас против Российской Федерации проводится масштабная информационная война. Кроме этого, экстремисты внимательно следят за российской молодежью, используя фейковую информацию, раскручивая недостоверные сюжета и внедряясь в мессенджеры и чаты.




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