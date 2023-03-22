Метеоролог предрек «удивительные» весну и лето на территории России

Хотя точность расчетов не превышает 70 процентов, но уже можно прогнозировать, что лето не будет прохладным ни в одном российском регионе. Июнь будет более теплым, чем обычно, в СЗФО, на севере и в центре Урала и Сибири, а также на большей части территории Якутии. В ней возможная нехватка осадков может быть чревата высокой пожарной опасностью.