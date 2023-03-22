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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Метеоролог предрек «удивительные» весну и лето на территории России

22 марта 2023, 07:37
По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в стране весной будет тепло, а летом — жарко.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду», он назвал прогноз на период с апреля по август «удивительным».

Хотя точность расчетов не превышает 70 процентов, но уже можно прогнозировать, что лето не будет прохладным ни в одном российском регионе. Июнь будет более теплым, чем обычно, в СЗФО, на севере и в центре Урала и Сибири, а также на большей части территории Якутии. В ней возможная нехватка осадков может быть чревата высокой пожарной опасностью.

В российской столице с апреля и до осени будет стоять обычная погода. Речь идет как о температуре, так и об осадках. А в сентябре здесь можно будет наслаждаться теплым бабьим летом.

В Краснодарском крае с апреля по июль будет тепло, а в августе и сентябре — жарко. И отдыхающие могут наслаждаться «отличным бархатным сезоном».

Жителям Урала, Оренбургской области северных территорий ЮФО стоит приготовиться к обильным дождям.

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