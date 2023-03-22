Метеоролог предрек «удивительные» весну и лето на территории России

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду», он назвал прогноз на период с апреля по август «удивительным».
Хотя точность расчетов не превышает 70 процентов, но уже можно прогнозировать, что лето не будет прохладным ни в одном российском регионе. Июнь будет более теплым, чем обычно, в СЗФО, на севере и в центре Урала и Сибири, а также на большей части территории Якутии. В ней возможная нехватка осадков может быть чревата высокой пожарной опасностью.
В российской столице с апреля и до осени будет стоять обычная погода. Речь идет как о температуре, так и об осадках. А в сентябре здесь можно будет наслаждаться теплым бабьим летом.
В Краснодарском крае с апреля по июль будет тепло, а в августе и сентябре — жарко. И отдыхающие могут наслаждаться «отличным бархатным сезоном».
Жителям Урала, Оренбургской области северных территорий ЮФО стоит приготовиться к обильным дождям.