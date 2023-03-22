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Published Сегодня, 15:23

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Updated Сегодня, 15:25

Мэр Калининграда подал в отставку, чтобы вернуться в медицину

22 марта 2023, 15:23
Мэр Калининграда Евгений Любивый объявил об отставке и возвращении на должность главврача больницы скорой медицинской помощи.

Он отметил: проведенное время в городском совете показало ему, что медицина ему ближе. Об этом пишет издание rtvi.com.

Любивый выразил надежду на большую пользу в системе здравоохранения и возможность уделить больше времени на здоровье жителей.

По некоторым данным, отставка главы города может быть связана с пожаром в жилом доме на Артиллерийской улице, который произошел в Калининграде 18 марта. Мэрия не смогла оперативно решить проблемы почти 200 жильцов, после чего глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело.

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