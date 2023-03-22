Мэр Калининграда подал в отставку, чтобы вернуться в медицину

По некоторым данным, отставка главы города может быть связана с пожаром в жилом доме на Артиллерийской улице, который произошел в Калининграде 18 марта. Мэрия не смогла оперативно решить проблемы почти 200 жильцов, после чего глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело.