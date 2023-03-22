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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Компания омского бизнесмена Вячеслава Авдошина построит 9-этажный дом в Порт-Артуре

22 марта 2023, 11:49
Фото: 1MI
Иллюстрация
Появились подробности о жилом доме, который построят на улице Марьяновская.

В Порт-Артуре, на улице Марьяновская, появится новый многоквартирный жилой дом. О том, что строительством многоэтажки займется компания ООО «ПроектТЕРРА», Город55 сообщал еще месяц назад. Теперь же информацию официально подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства.

Известно, что застройщик построит девятиэтажный дом на 156 квартир. Площадь жилых помещений составит около 7700 квадратных метров.

ООО «ПроекТЕРРА» действует с 2014 года. В октябре 2021 года единственным учредителем и руководителем фирмы стал омский бизнесмен Вячеслав Авдошин.

Напомним, недавно в Омске возобновили строительство дома на улице Химиков, 28. В проблемном долгострое своих квартир дожидаются 138 дольщиков. На объекте теперь работает ООО «ГК „ЭнергоСистемы“, контракт с которым подписали в октябре прошлого года.

В Омске на проблемном долгострое возобновилось строительство
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#Юлия Истомина#Строительство дома#Строительство#Многоквартирный дом#Подрядчик#Департамент архитектуры#Город#Новости#Омск#Вячеслав Авдошин
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