Компания омского бизнесмена Вячеслава Авдошина построит 9-этажный дом в Порт-Артуре

В Порт-Артуре, на улице Марьяновская, появится новый многоквартирный жилой дом. О том, что строительством многоэтажки займется компания ООО «ПроектТЕРРА», Город55 сообщал еще месяц назад. Теперь же информацию официально подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства.