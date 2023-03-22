Из-за дефицита бюджета регионы покупают лифты в рассрочку

В соответствии с расчетами, предоставленными Российским лифтовым объединением, за первые 2,5 месяца этого года в рамках программы капремонт жилых зданий власти регионов приобрели 4800 лифтов общей стоимостью 17,1 миллиарда рублей. такие показатели больше, чем в 3,5 раза превышают обороты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, однако меньше, чем в 2021 году.