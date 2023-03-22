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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Из-за дефицита бюджета регионы покупают лифты в рассрочку

22 марта 2023, 10:03
Власти регионов начали покупать лифтовое оборудование в рассрочку в рамках программы капремонта. Это вызвано дефицитом бюджета в российских субъектах.

Как передает Общественная служба новостей, такая практика позволила нарастить объемы закупок лифтового оборудования с начала 2023 года более чем в 3 раза.

В соответствии с расчетами, предоставленными Российским лифтовым объединением, за первые 2,5 месяца этого года в рамках программы капремонт жилых зданий власти регионов приобрели 4800 лифтов общей стоимостью 17,1 миллиарда рублей. такие показатели больше, чем в 3,5 раза превышают обороты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, однако меньше, чем в 2021 году.

Новое оборудование приобретается для замены устаревших лифтов, которые находятся в эксплуатации более 25 лет.

Как показали результаты опроса участников рынка, госзакупки нового оборудования отличаются от региона к региону. Например, нижегородские власти приобрели 2300 лифтов, то есть почти половину от общего объема. Доля Татарстана составляет 824 единицы оборудования. С каждым годом республика увеличивает закупки.

Следует отметить, что с начала 2022 года средняя стоимость производства лифтов увеличилась на 30-40%, что вызвано трудностями с поставками импортных комплектующих. Однако возможность оплаты в рассрочку позволила регионам нарастить объемы закупок нового оборудования.

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