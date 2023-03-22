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Инфекционист рассказал, что надо знать о сибирской язве

22 марта 2023, 18:41
В Республике Чувашия выявили третий случай заражения сибирской язвой, хотя только неделю назад руководство региона уверяло, что опасности распространения инфекции нет.

Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», прошлой ночью симптомы сибирской язвы были обнаружены еще у одного жителя Чувашии. Вспышка заболевания в регионе началась после того, как в деревне Старое Акташево один из сельчан забил больного быка и продал его мясо и шкуру. Вскоре владелец быка и его жена почувствовали недомогание и были госпитализированы с диагнозом «сибирская язва». Мясо и шкуру зараженного животного найти не удалось.

В связи с этими новостями инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что споры сибирской язвы являются очень стойкими, и заразиться ими можно даже при контакте с землей в местах, где вспышка болезни произошла 200-300 лет назад, поскольку земля, в которую попали выделения из организма зараженного животного, остается инфицированной навсегда.



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