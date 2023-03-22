Инфекционист рассказал, что надо знать о сибирской язве

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», прошлой ночью симптомы сибирской язвы были обнаружены еще у одного жителя Чувашии. Вспышка заболевания в регионе началась после того, как в деревне Старое Акташево один из сельчан забил больного быка и продал его мясо и шкуру. Вскоре владелец быка и его жена почувствовали недомогание и были госпитализированы с диагнозом «сибирская язва». Мясо и шкуру зараженного животного найти не удалось.
В связи с этими новостями инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что споры сибирской язвы являются очень стойкими, и заразиться ими можно даже при контакте с землей в местах, где вспышка болезни произошла 200-300 лет назад, поскольку земля, в которую попали выделения из организма зараженного животного, остается инфицированной навсегда.