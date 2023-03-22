Инфекционист рассказал, что надо знать о сибирской язве

Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», прошлой ночью симптомы сибирской язвы были обнаружены еще у одного жителя Чувашии. Вспышка заболевания в регионе началась после того, как в деревне Старое Акташево один из сельчан забил больного быка и продал его мясо и шкуру. Вскоре владелец быка и его жена почувствовали недомогание и были госпитализированы с диагнозом «сибирская язва». Мясо и шкуру зараженного животного найти не удалось.