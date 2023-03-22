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Голос омского хоккея Надежда Демичева станет диктором «Иртыша»

22 марта 2023, 02:30
Фото: hawk.ru
Первый матч Демичева проведет уже 2 апреля.

Надежда Демичева, известная болельщикам омского «Авангарда», теперь будет работать на домашних играх «Иртыша». Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

«Голос Надежды Викторовны один из брендов всего омского спорта, — отметил президент ФК „Иртыш“ Сергей Новиков. — И он должен звучать! Надеюсь, наши болельщики получат удовольствие от работы профессионала столь высокого уровня»

Первый матч в новой должности диктор проведет 2 апреля, «Иртыш» сыграет с ФК «Новосибирск».

Надежду Демичеву считают голосом омского хоккея, она объявляла составы команд и авторов заброшенных шайб на домашних играх «Авангарда» с 1986 года. С 2018 года диктор сменился. В настоящее время Демичеву также можно услышать на матчах «Омских крыльев» и «Омских ястребов».

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#Евгений Игишев#Диктор#Авангард#Иртыш#ФК "Иртыш"#Спорт#Общество#Омск#Надежда Демичева
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