Голос омского хоккея Надежда Демичева станет диктором «Иртыша»

Надежду Демичеву считают голосом омского хоккея, она объявляла составы команд и авторов заброшенных шайб на домашних играх «Авангарда» с 1986 года. С 2018 года диктор сменился. В настоящее время Демичеву также можно услышать на матчах «Омских крыльев» и «Омских ястребов».